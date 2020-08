JAKARTA – Pemain Ipswich Town U-18, Elkan Baggott, mengaku tak sabar menjalani pemusatan latihan bareng Tim Nasional Indonesia U-19. Bek 17 tahun itu mengaku siap memberikan yang terbaik saat dipercaya skuad Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-19.

Rencananya sore ini di Stadion Madya Jakarta, Timnas Indonesia U-19 dan senior akan menjalani pemusatan latihan. Manajer pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 75 pemain dari kedua tim nasional tersebut. Sebanyak 46 pemain dari U-19, dan sisanya merupakan personel senior.

Tidak hanya pemain yang berkiprah di dalam negeri, sejumlah pesepakbola Tanah Air yang berkarier di luar negeri pun ikut dipanggil. Selain Elkan Baggott, ada juga Witan Sulaeman (Radnik Surdulica) dan Egy Maulana Vikri (Lechia Gdansk).

“Teman-teman sangat bersahabat, semua menerima kehadiran saya dengan baik. I can’t wait to train at the field tomorrow (hari ini),” kata bek bertinggi badan 194 sentimeter tersebut.

Terlepas dari itu, Elkan Baggot merupakan pesepakbola keturunan Inggris dari sang ayah, dan Indonesia dari sang ibu. Ketika kecil, Elkan Baggott diketahui tinggal di Indonesia, tepatnya dikawasan Bintaro hingga 2011.

Pada 2011 ia dan keluarganya pindah ke Inggris. Sejak saat itu, Elkan Baggott fokus mengembangkan karier sepakbolanya. Sempat belajar di akademi Tottenham Hotspur, kini Elkan Baggott berguru di akademi Ipswich Town.

Tidak disangka, bersama Ipswich Town Elkan Baggott tampil prima. Ia megantarkan Tim U-18 Ipswich Town menjuarai Hospital Cup Inggris, setelah mengalahkan tim-tim mapan seperti Manchester United dan Tottenham Hotspur. (Elkan Baggott saat menjaani tes swab) Jika tampil sama baiknya seperti saat membela Ipswich, peluang Elkan Baggott berseragam Timnas Indonesia U-19 sangat besar. Praktis, dengan tinggi badannya yang mencapai 194 sentimeter, tenaga Elkan Baggott sangat dibutuhkan ketika Timnas Indonesia U-19 menghadapi lawan-lawan berpostur tinggi di Piala Asia U-19 2020. Piala Asia U-19 2020 sendiri digelar di Uzbekistan pada 14-31 Oktober 2020. Timnas Indonesia U-19 tergabung di Grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Kamboja dan Iran. Setelah berjuang di Piala Asia U-19, Timnas Indonesia U-19 akan turut serta di Piala Dunia U-20 2021 yang digelar di Tanah Air. Di Piala Dunia U-20 2021, PSSI menargetkan Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia U-19 lolos ke 16 besar. Shin Tae-yong pun berpengalaman membawa tim asuhannya ke 16 besar Piala Dunia U-20, tepatnya pada 2017. Saat itu, Shin Tae-yong membesut Timnas Korea Selatan U-20.

