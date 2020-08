MANCHESTER – Pada Jumat 10 Juli 2020, UEFA mengundi jadwal perempatfinal Liga Eropa 2019-2020, meski kala itu belum ada satu pun yang memastikan tempat di babak delapan besar. Selang sebulan, sudah diketahui empat dari delapan tim yang ambil bagian di perempatfinal Liga Eropa 2019-2020.

Sebanyak empat tim yang telah lolos ke perempatfinal Liga Eropa 2019-2020 adalah Manchester United, Inter Milan, Shakhtar Donetsk dan FC Copenhagen. Kemudian, empat slot sisanya akan diisi pemenang laga 16 besar lain yang mempertemukan Wolverhampton vs Olympiakos, Sevilla vs AS Roma, Glasgow Rangers vs Bayern Leverkusen dan Frankfurt vs Basel.

(Man United lolos ke perempatfinal Liga Eropa 2019-2020)

Meski masih ada empat tim yang lolos ke perempatfinal Liga Eropa, namun UEFA sudah menyusul jadwal babak delapan besar tersebut. Nantinya pada 11-12 Agustus 2020 dini hari WIB, akan digelar empat pertandingan perempatfinal Liga Eropa 2019-2020 di tempat netral, tepatnya di Jerman.

Tercatat ada empat kota di Jerman yang menjadi tuan rumah perempatfinal Liga Eropa. Sebanyak empat kota yang dimaksud adalah Koln, Dusseldorf, Gelsenkirchen dan Duisburg.

Laga Man United vs Copenhagen jadi yang pertama digelar tepatnya pada Selasa 11 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB. Berbarengan dengan laga Man United vs Copenhagen, dilangsungkan pertandingan lain yang mempertemukan Inter Milan kontra pemenang laga Bayer Leverkusen vs Glasgow Rangers.

Jika acuannya hasil di leg I, Inter berpotensi bertemu Die Werkself –julukan Leverkusen. Sebab, pada leg I Leverkusen menang 3-1 atas Rangers.

Kemudian pada Rabu 12 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB, juga digelar dua laga perempatfinal Liga Eropa 2019-2020. Shakhtar Donetsk akan menghadapi pemenang laga Basel vs Frankfurt.

Kemungkinan besar, Shakhtar akan bersua Basel, mengingat pada leg I klub asal Swiss itu menang 3-0 atas Frankfurt di kandang lawan. Di saat yang bersamaan, digelar laga yang mempertemukan pemenang Wolverhampton vs Olympiakos dan Sevilla vs Roma. (Shakhtar lolos ke perempatfinal Liga Eropa 2019-2020) Menjadi kampiun Liga Eropa memiliki keistimewaan sendiri. Jika keluar sebagai kampiun, tim juara mendapatkan privilige untuk ambil bagian di Liga Champions musim depannya. Bagaimana jika sudah lolos ke Liga Champions lewat jalur domestik? Nantinya, tim juara akan ditempatkan di pot 1 saat pengundian fase grup Liga Champions, bersama kampiun Liga Champions dan juara di enam kompetisi domestik teratas Eropa. Berikut jadwal perempatfinal Liga Eropa 2019-2020: Selasa 11 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB Man United vs FC Copenhagen Inter vs Leverkusen/Rangers Rabu 12 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB Wolves/ Olympiakos vs Sevilla/AS Roma Shakhtar Donetsk vs Basel/Frankfurt

