KIPER legenda dari Spanyol, Iker Casillas memutuskan pensiun dari dunia sepakbola di usianya yang ke-39 tahun, Selasa (4/8/2020).

Keputusannya tersebut disampaikan Santo Iker—julukan Iker Casillas—melalui akun media sosialnya. Dalam pesannya itu, ia menyampaikan rasa syukur atas pencapaian dalam kariernya sebagai pesepakbola.

Baca juga: Momen Terakhir Iker Casillas Mengangkat Trofi

"Hal terpenting adalah jalan yang Anda tempuh dan orang-orang yang menemanimu, bukan ke mana Anda pergi, karena dengan kerja keras dan usaha, saya sudah memilih jalan dan mimpi yang sesuai impian saya," tulis Casillas di Twitter.

Pada Mei 2019 ia terkena serangan jantung saa sesi latihan bersama FC Porto. Dia tidak menyerah dan dua bulan berselang dia mengituki sesi latihan, meski tidak pernah tampil berlaga.

Sejumlah pemain, klub hingga federasi sepakbola mengucapkan salam perpisahan kepada Iker si Orang Suci.

Timnas Spanyol menyebut eks kapten mereka sebagai sosok legenda.

Real Madrid, klub Casillas lama berkarier mengunggah video perjalanan karier Casilla muda hingga merayakan bergabagi turnamen.

Begitu juga akun Twiter Liga Champions, yang menayangkan tepisan-tepisan Casillas yang paling dikenang.

sementara FIFA menampilkan video saat Iker Casillas mengangkat trofi Piala Dunia 2010.

A #WorldCup winner, @SeFutbol icon and true goalkeeping great has announced his retirement 🧤



Congratulations on a fantastic playing career, @IkerCasillas, and good luck for the next chapter! 👏 pic.twitter.com/3FQZVvtx5O— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 4, 2020