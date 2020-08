SEBANYAK empat pertandingan di leg II babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020 akan digelar malam ini dan dini hari nanti. Sebanyak empat pertandingan itu mempertemukan Shaktar Donetsk vs Vfl Wolfsburg, Copenhagen vs Istanbul Basaksehir, Inter Milan vs Getafe dan Man United vs LASK.

Shakhtar yang akan menjamu Wolfsburg, bisa dibilang sudah menginjakkan satu kaki mereka di perempatfinal. Sebab, pada leg I yang dilangsungkan di markas Wolfsburg, wakil asal Ukraina itu menang 2-1.

Selanjutnya laga Copenhagen vs Istanbul Basaksehir akan berlangsung seru. Hal itu karena pada leg I yang digelar di Turki, Istanbul Basaksehir hanya menang 1-0. Karena itu, Copenhagen memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan.

Bagaimana dengan Man United? The Red Devils –julukan Man United– bisa dibilang sudah menginjakkan dua kaki mereka di perempatfinal. Sebab, pada leg I yang digelar di markas LASK, Man United menang 5-0!

(Skuad Man United saat berlatih jelang hadapi LASK)

Karena itu saat menjamu LASK di Old Trafford dini hari nanti, Solskjaer kemungkinan akan melakukan rotasi pemain. Sejumlah pemain yang jarang tampil di Liga Inggris 2019-2020 kemungkinan akan diturunkan pada laga tersebut.

BACA JUGA: Inter Milan vs Getafe, Handanovic: Nerazzurri Siap Secara Fisik dan Mental!

Terlebih pada 10-11 Agustus 2020, Man United akan turun di babak perempatfinal Liga Eropa 2019-2020 yang dilangsungkan di tempat netral. Rencananya, pertandingan digelar di Kota Koln, Jerman.

Selanjutnya, laga pamungkas yang digelar dini hari nanti mempertemukan Inter Milan vs Getafe. Berbeda dengan tiga laga lainnya, Inter dan Getafe tidak melakoni leg I. (Lautaro Martinez (tengah) akan bela Inter kontra Getafe) Sedianya, laga leg I babak 16 besar Inter vs Getafe digelar medio Maret 2020. Namun, karena saat itu pandemi virus corona begitu dahsyat menyebar di Italia, UEFA memutuskan membatalkan laga leg I 16 besar di Kota Milan. Alhasil, laga dilangsungkan satu leg dan digelar di tempat netral. Rencananya laga Inter vs Getafe digelar di markas Schalke 04, yakni Arena AufSchalke. Berikut jadwal Liga Eropa malam ini dan dini hari nanti: Rabu 5 Agustus 2020 Shakhtar Donetsk vs Wolfsburg (pukul 23.55 WIB) Copenhagen vs Istanbul Basaksehir (pukul 23.55 WIB) Kamis 6 Agustus 2020 Man United vs LASK (pukul 02.00 WIB) Inter Milan vs Getafe (pukul 02.00 WIB)

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya