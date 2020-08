LONDON – Arsenal sukses menjuarai Piala FA 2019-2020 usai mampu mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1 di final yang berlangsung di Stadion Wembley pada Minggu (2/8/2020) dini hari WIB. Kemenangan itu semakin memastikan diri bahwa Arsenal adalah rajanya Piala FA karena total 14 gelar juara yang mereka raih sampai saat ini adalah yang terbanyak.

Tak heran selepas wasit meniupkan pertandingan usai, para pemain Arsenal langsung tampak sangat gembira dan merayakan keberhasilan itu bersama-sama. Menariknya ada kejadian unik yang terjadi ketika perayaan kemenangan itu berlangsung.

Video: Pierre-Emerick Aubameyang dropping the FA Cup trophy before the celebrations. 😂😂 #afc pic.twitter.com/WUkobfvnIx