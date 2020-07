NYON – Cristiano Ronaldo (Juventus) bisa bereuni dengan Real Madrid di perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Hal itu terjadi jika Juventus mengatasi Olympique Lyon di leg II babak 16 besar, di saat yang bersamaan Los Blancos –julukan Madrid– mengalahkan Manchester City.

Baru saja, UEFA melakukan pengundian babak perempatfinal Liga Champions 2019-2020, meski baru ada empat tim yang lolos ke fase delapan besar. Dalam undian itu, Atalanta dipertemukan dengan Paris Saint-Germain, sedangkan RB Leipzig bertemu Atletico Madrid.

Kemudian pemenang laga Barcelona vs Napoli dan Bayern Munich vs Chelsea akan saling bertemu di perempatfinal. Begitu juga dengan pemenang laga Man City vs Madrid dan Juventus vs Lyon akan saling bertemu di babak perempatfinal.

Karena itu, Ronaldo berpotensi besar menghadapi Madrid, klub yang pernah dibelanya selama sembilan tahun (2009-2018). Laga Juventus vs Madrid (jika terealisasi) akan terasa emosional bagi Ronaldo.

Sebab, Ronaldo akan bertemu dengan Madrid yang begitu melekat di dalam dirinya. Sekadar informasi, Ronaldo sukses besar ketika membela Real Madrid. Dalam kurun 2009-2018, Ronaldo memberikan 15 trofi bagi publik Santiago Bernabeu.

Selain berprestasi secara tim, Ronaldo juga bersinar di level individu. Hingga kini Ronaldo tercatat sebagai top skor sepanjang masa Madrid. Dari 438 pertandingan di semua kompetisi, Ronaldo mengemas 450 gol.

Sementara itu, terakhir kali Juventus dan Madrid bertemu di Liga Champions tersaji di perempatfinal. Saat itu, Madrid menang agregat 4-3 atas Juventus. Ronaldo pun berkontribusi besar atas kelolosan Madrid kala itu berkat tiga gol yang dicetaknya.

Kemudian, kapan laga leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 akan dilangsungkan? Rencananya laga leg II babak 16 besar Liga Champions akan dilangsungkan pada 7-8 Agustus 2020.

Pada leg I, Juventus tumbang 0-1 dari Olympique Lyon. Sementara itu, Madrid kalah 1-2 dari Manchester City. Kemudian, laga perempatfinal Liga Champions 2019-2020 akan dilangsungkan secara single match di Lisbon, Portugal pada 12-15 Agustus 2020.

Berikut hasil undian babak perempatfinal Liga Champions 2019-2020

Manchester City/Real Madrid vs Juventus/Lyon

RB Leipzig vs Atletico Madrid

Barcelona/Napoli vs Bayern Munich/Chelsea

Atalanta vs Paris Saint-Germain (PSG)

(fmh)