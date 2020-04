LONDON – Gelandang muda Chelsea, Billy Gilmour, mengaku masih tak menyangka bisa menjadi pemain terbaik atau man of the match ketika timnya berhasil menyingkirkan Liverpool dari babak kelima Piala FA 2019-2020. Meski tak menyumbangkan gol atau pun assist, permainannya yang menghidupkan permainan Chelsea sudah cukup untuk membuatnya pantas mendapatkan gelar tersebut.

Gilmour yang bermain luar biasa di sepanjang 90 menit pada laga yang berakhir 2-0 untuk kemenangan Chelsea itu bisa dikatakan sangat mengagumkan. Bagaimana tidak, Gilmour bisa melakukan itu semua ketika dirinya masih berusia sangat muda, yakni 18 tahun.

Jadi, wajar saja jika Gilmour menjadi pusat perhatian di laga tersebut dan akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik. Gilmour pun mengaku tidak menyangka bisa melakukan itu semua, karena pada awalnya ia sempat kesulitan bermain di laga Chelsea vs Liverpool tersebut.

Beruntung, perlahan tapi pasti Gilmour berhasil menemukan permainan terbaiknya dan membuat Chelsea mampu mengalahkan Liverpool. Ia mengaku bakal selalu mengingat momen ketika dirinya bisa bermain di skuad utama Chelsea tersebut dan melawan tim utama Liverpool.

“Ada beberapa momen saya mersa sangat kesulitan. Namun, semua itu perlahan hilang ketika saya bisa menguasai bola. Ada banyak pemain yang melewati saya dan hal tersebut jadi memudahkan saya,” cerita Gilmour, seperti diwartakan Diario AS, Rabu (29/4/2020).

“Itu (Chelsea vs Liverpool) adalah laga yang sangat hebat. Jadi, saya merasa senang karena bisa bermain baik. Apalagi saya mendapatkan gelar man of the match, sehingga membuat semakin luar biasa,” tambah pemain berpaspor Skotlandia itu.

“Saya tak pernah menyangka hal itu semua. Sebab saya hany mengingkan bermain baik saja kala itu dan tak membuat kesalahan apa pun. Bisa merasakan pengalaman bermain melawan Liverpool, salah satu tim terbaik saat ini membuat perasaan saya menjadi senang,” tutupnya.