LONDON – Pihak Arsenal mengumumkan telah mendapatkan persetujuan dengan para pemain dari skuad utama tim mereka beserta sang pelatih, Mikel Arteta beserta staf kepelatihan untuk dipotong gajinya. Tepatnya pemotongan gaji yang dipersetujui itu sebesar 12,5%.

Arsenal pun berjanji akan mengembalikan dana yang terpotong itu asal skuad tersebut berhasil mencapai beberapa target nantinya. Target yang dimaksud adalah Arsenal bisa meraih hasil yang terbaik ketika musim 2019-2020 dimulai kembali.

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.