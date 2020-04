MILAN – Selama dua generasi sebelumnya, Cesare Maldini dan Paolo Maldini selalu menjadi pemain kunci di AC Milan dan mengantarkan klub berjuluk Rossoneri itu meraih kejayaan. Tak ayal, harapan besar pun kini disematkan kepada Daniel Maldini yang mulai tergabung dengan tim utama Milan.

Berbeda dengan kakek dan ayahnya, Daniel bukanlah berposisi sebagai bek, melainkan gelandang. Sayangnya, di sepanjang musim kompetisi 2019-2020, Daniel baru satu kali tampil di kompetisi resmi bersama tim utama Milan dan itu membuat masa depannya dipertanyakan.

Kendati demikian, legenda Milan, Clarence Seedorf, menilai bahwa Daniel memiliki potensi untuk bisa menjadi pemain bintang. Seedorf pasalnya pernah berhadapan langsung dengan Daniel dan ia merasakan bakat yang dimiliki dari anak Paolo Maldini tersebut.

Pertarungan itu terjadi pada 2007 setelah Milan mengalahkan Liverpool di final Liga Champions. Ketika itu, Seedorf dikejar oleh serombongan anak kecil yang mencoba mencuri bola darinya, termasuk Daniel yang masih berusia lima tahun. Hebatnya, hanya Daniel yang berhasil mencuri bola dari kaki Seedorf.

Here's Daniel Maldini tackling Clarence Seedorf on the pitch after #ACMilan beat Liverpool in the 2007 Champions League final.



13 years later, he's playing with the big boys again...



[🎥 @DoentesPFutebol] pic.twitter.com/1YTZlzAqir— SempreMilan (@SempreMilanCom) February 4, 2020