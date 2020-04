BANDUNG – Penyerang Persib Bandung, Wander Luiz, mendapat penghargaan dari salah satu sponsor timnya. Penghargaan itu didapat setelah penyerang berpaspor Brasil itu tampil impresif bersama Persib di sepanjang Maret 2020.

Lantas, apa penghargaan yang didapat penyerang 27 tahun itu? Menurut laman resmi Persib, Wander meraih penghargaan Player Of The Month dan Goal Of The Month edisi Maret 2020.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan salah satu sponsor resmi Persib di akun Twitter-nya, Wander meraih 2.627 suara dalam nominasi Player of the Month. Wander mengalahkan dua pemain Persib lainnya yang duduk di posisi dua dan tiga, Teja Paku Alam serta Geoffrey Castillion.

Sementara itu, penghargaan kedua adalah Goal of the Month. Dalam jajak pendapat yang dilakukan di akun resmi YouTube Persib, sebanyak 80 persen responden memilih gol pertama Wander ke gawang Persela Lamongan sebagai yang terbaik.

Saat itu menerima umpan dari Castillion, Wander langsung berbalik badan. Meski dikepung empat pemain belakang Persela, Wander sama sekali tidak panik dan mampu melepaskan sepakan terukur yang masuk ke gawang kawalan Reky Rahayu. Terlepas dari dua penghargaan di atas, Wander saat ini sedang berjuang sembuh dari infeksi virus corona. Pada Jumat 27 Maret 2020, Wander dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Beruntung, Wander dalam kondisi baik-baik saja dan saat ini menjalani isolasi mandiri di apartemennya.