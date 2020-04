BARCELONA – Sebagai pesepakbola, menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan prima dikala melakukan karantina mandiri di rumah adalah hal yang sangat penting dilakukan. Hal itu pun ditunjukkan oleh megabintang Barcelona, Lionel Messi yang tampak selalu tak lupa berolahraga untuk menjaga kondisi tubuhnya.

Menariknya, kali ini Messi tak sendirian melakukan latihan di masa-masa isolasi diri dari wabah virus corona. Tepatnya La Pulga –julukan Messi– ditemani oleh anak bungsunya yang bernama Ciro Messi Roccuzzo.

Lionel Messi’s new workout partner is his 2 year old son Ciro ❤️🏋️‍♂️ pic.twitter.com/xyvTnt7WOm