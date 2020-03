NYON – Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) mengonfirmasi menunda seluruh laga Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020 yang berlangsung pekan depan. Langkah itu diambil menyikapi mewabahnya virus korona di Eropa.

Sedianya dari 18-20 Maret 2020 dini hari WIB, bakal tersaji empat pertandingan Liga Champions dan delapan laga Liga Eropa. Bahkan, sebanyak empat pertandingan Liga Champions 2019-2020 itu masuk kategori big match.

(Laga Barcelona vs Napoli resmi ditunda)

Laga-laga itu meliputi Barcelona vs Napoli, Bayern Munich vs Chelsea, Juventus vs Olympique Lyon dan Manchester City vs Real Madrid. Bukan hanya Liga Champions dan Liga Eropa saja yang terkena dampak virus korona.

Sejumlah kompetisi top Eropa seperti Liga Spanyol, Liga Italia dan Liga Jerman mesti ditunda untuk sementara waktu. Bahkan kabarnya, Liga Italia 2019-2020 baru akan bergulir pada 3 Mei 2020.

BACA JUGA: Hudson-Odoi Positif Korona, Bayern Munich vs Chelsea Terancam Ditunda

Karena itu, pada Selasa 17 Maret 2020, UEFA akan mengadakan konferensi video dengan 55 perwakilan anggota mereka. Hal itu dilakukan untuk membicarakan kelanjutan kompetisi, termasuk pergeralan Piala Eropa 2020 yang seharusnya bergulir mulai Sabtu 13 Juni 2020 dini hari WIB.

“Mengingat perkembangan penyebaran COVID-19 di Eropa, semua pertandingan kompetisi antarklub Eropa yang diselenggarakan minggu depan dipastikan ditunda,” tulis pernyataan resmi UEFA, mengutip dari Daily Mail, Jumat (13/3/2020). “Pertandingan itu meliputi leg II babak 16 besar Liga Champions dan Liga Eropa. Perempatfinal UEFA Youth League juga batal digelar. Keputusan lebih lanjut kapan pertandingan ini akan digelar bakal dikomunikasikan setelahnya,” lanjut pernyataan tersebut. Akibatnya, pengundian babak perempatfinal Liga Champions dan Liga Eropa yang sedianya digelar pada Jumat 20 Maret 2020 mengalami penundaan. Sekarang harapannya, wabah virus korona segera teratasi.