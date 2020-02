MADRID – Sergio Ramos mendapat kartu merah di laga Real Madrid vs Manchester City pada lanjutan leg I babak 16 besar Liga Champions 2019-2020, Kamis (27/2/2020) dini hari WIB. Ramos mendapatkan kartu merah di menit 86 setelah melanggar penyerang Man City, Gabriel Jesus, yang berlari sendirian persis di depan kotak penalti Madrid.

Tanpa pikir panjang, wasit Daniele Orsato yang memimpin pertandingan langsung mengeluarkan kartu merah untuk kapten Los Blancos –julukan Madrid– tersebut. Sekadar informasi, itu merupakan kartu merah keempat yang dicetak Ramos semenjak berkarier di Liga Champions.

4 - Sergio Ramos has conceded his 4th red card in the Champions League, he ties Zlatan Ibrahimovic and Edgar Davids for the most. Bully. #RMAMCI pic.twitter.com/bEU275iX3Y— OptaFranz (@OptaFranz) February 26, 2020