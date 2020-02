View this post on Instagram

"8 pertandingan uji coba yang telah dijalani, kami sampaikan laporan statistik masing-masing lini kepada Presiden Klub. Beliau juga memiliki analisis yang sama karena memang secara intens beliau selalu memantau progres tim. . Salah satunya adalah Presiden Klub merasa kurang puas dengan lini tengah dan lini depan Madura United. . Pilihan akhirnya jatuh kepada Bruno Matos. Pengalaman musim lalu di Liga Indonesia diharapkan Bruno Matos menjadi solusi," Manager Coach RD.