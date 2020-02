BARCELONA – Martin Braithwaite mewujudkan mimpinya dengan bergabung ke Barcelona. Eks pemain Leganes itu bergabung dengan mahar 18 juta euro atau sekira Rp268 miliar. Akan tetapi, perjalanan Braithwaite bersama Barcelona sepertinya tidak akan mudah.

Sebab, kemampuan pemain anyar Barcelona itu sudah menjadi sorotan dari netizen. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Sportbible ke twitter, Jumat 21 Februari 2020, tampak Braithwaite sedang menunjukkan kemampuannya mengolah si kulit bundar dalam presentasi pengenalannya sebagai pemain baru Barcelona.

New Barcelona signing Martin Braithwaite shows off his 'skills' during his on-pitch presentation pic.twitter.com/WajUWN7iqX— SPORTbible (@sportbible) February 21, 2020