LEG I babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 telah merampungkan empat dari delapan pertandingan yang dijadwalkan. Sebanyak empat pertandingan itu digelar dalam dua hari, tepatnya 19 dan 20 Februari 2020 dini hari WIB.

Pada Rabu 19 Februari 2020 dini hari WIB dilangsungkan dua pertandingan yang mempertemukan Atletico Madrid vs Liverpool dan Borussia Dortmund kontra Paris Saint-Germain (PSG). Hasilnya, Atletico Madrid menang 1-0 atas Liverpool, sedangkan Dortmund menumbangkan PSG 2-1.

Selanjutnya pada Kamis (20/2/2020) dini hari WIB giliran laga Atalanta vs Valencia dan Tottenham Hotspur vs RB Leipgzig yang dipertandingkan. Hasilnya, Atalanta menggilas Valencia 4-1, sedangkan Tottenham takluk 0-1 dari RB Leipzig.

BACA JUGA: Atalanta vs Valencia, Misi Gasperini Buktikan La Dea Layak ke Perempatfinal Liga Champions

Kemudian, laga leg II akan digelar medio bulan depan. Valencia akan menjamu Atalanta pada Rabu 11 Maret 2020 dini hari WIB. Di hari yang sama, Tottenham akan bertandang ke markas Leipzig.

Pada Kamis 12 Maret 2020 dini hari WIB, giliran Liverpool yang menjamu Atletico Madrid. Kemudian di hari yang sama, PSG kedatangan Dortmund yang sedang menggila semenjak diperkuat Erling Haaland awal tahun ini.

Sementara itu, empat pertandingan lainnya di leg I babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 akan digelar pekan depan. Pada Rabu 26 Februari 2020 dini hari WIB, digelar laga Chelsea vs Bayern Munich dan Napoli kontra Barcelona. Sehari berselang, dilangsungkan laga Real Madrid vs Manchester City dan Olympique Lyon vs Juventus.

Berikut hasil Liga Champions 2019-2020, 19 dan 20 Februari:

Atletico Madrid 1-0 Liverpool

Borussia Dortmund 2-1 PSG

Atalanta 4-1 Valencia

Tottenham 0-1 RB Leipzig