MANCHESTER – Laga Liga Inggris 2019-2020 yang mempertemukan Manchester City melawan West Ham United resmi ditunda. Laga yang masuk dalam pekan ke-26 Liga Inggris tersebut terpaksa ditunda karena cuaca buruk di Manchester yang disebabkan badai ciara.

Sedianya laga tersebut akan berlangsung di Etihad Stadium hari ini, (9/2/2020) pada pukul 23.30 WIB. Tetapi, kondisi cuaca ekstrem akibat badai ciara yang terus meningkat, laga Man City vs West Ham akhirnya resmi ditunda.

Melalui laman resminya, Man City mengumumkan penundaan laga tersebut. Klub berjuluk The Citizens tersebut memiliki kekhawatiran terhadap keselamatan para pemain, pendukung, dan staf yang membuat laga harus ditunda.

“Karena kondisi cuaca yang ekstrem dan meningkat serta demi kepentingan keselamatan pendukung dan staf, pertandingan hari ini telah ditunda,” tulis pernyataan resmi Man City melalui laman resminya, Minggu (9/2/2020).

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020