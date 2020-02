MANCHESTER – Performa impresif yang ditunjukkan penyerang Manchester City, Sergio Aguero, di sepanjang Januari membuatnya terpilih sebagai Player of The Month Liga Inggris 2019-2020. Luar biasanya, hal tersebut membuat Aguero kini mencetak rekor baru.

Saat ini, Aguero tercatat sudah mengoleksi penghargaan Player of The Month Liga Inggris sebanyak tujuh kali. Jumlah tersebut membuat Aguero menjadi pemain yang paling banyak mengoleksi penghargaan tersebut dalam sejarah Liga Inggris.

Selain itu, Aguero juga mencatatkan diri sebagai pemain Man City pertama yang meraih penghargaan Player of The Month musim ini. Pada bulan-bulan sebelumnya, penghargaan tersebut dimenangkan oleh Sadio Mane dan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool, Teemu Pukki (Norwich City), Jamie Vardy (Leicester City), dan Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

Tak salah apabila Aguero didapuk sebagai Player oif The Month edisi Januari 2020, mengingat di sepanjang bulan tersebut ia sukses membuat enam gol. Kini, Aguero pun berhasil mengungguli legenda Liverpool, Steven Gerrard, dan juru gedor Tottenham Hotspur, Harry Kane, yang masing-masing mengoleksi enam penghargaan Player of The Month.

Hal itu juga seolah semakin memantapkan Aguero sebagai salah satu penyerang terbaik yang dimiliki Liga Inggris. Beberapa waktu lalu, Aguero sejatinya juga mencatatkan rekor fantastik, yakni sebagai pemain asing yang berhasil mencetak gol terbanyak di Liga Inggris, menggeser Thierry Henry. Selama berkiprah di pentas Liga Inggris, Aguero sejatinya sudah mencetak gol sebanyak 180 kali. Sekarang, penyerang asal Argentina itu menempati posisi keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Inggris sepanjang masa.