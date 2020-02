LONDON – Penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane, sampai saat ini masih berkutik dengan cedera sehingga harus absen dalam pertemuan timnya melawan Southampton dalam laga ulang babak keempat Piala FA 2019-2020. Meski absen, ia tetap tak mau ketinggalan menyaksikan perjuangan rekan-rekannya memperebutkan tiket ke babak 16 besar itu.

Kane pun mengaku tegang saat menonton laga Tottenham vs Southampton. Baginya, rasa tegang yang dirasakan saat menyaksikan laga tersebut melebihi saat bermain di atas lapangan. Hal ini disampaikan lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @HKane.

“Menonton lebih menegangkan daripada bermain! Pemain yang baik dimainkan,” cuit Kane, Kamis (6/2/2020).

More stressful watching than playing! Well played lads #COYS https://t.co/CQi4PbQuaj— Harry Kane (@HKane) February 5, 2020