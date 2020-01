JEDDAH – Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mengaku tak kaget Federico Valverde menjadi man of the match atau MVP di pertandingan final Piala Super Spanyol 2019-2020 yang berlangsung pada Senin (13/1/2020) dini hari WIB. Sebab bagi Simeone, apa yang dilakukan Valverde di laga Real Madrid vs Atletico itu telah benar-benar mengubah jalannya laga.

Aksi yang dimaksud Simeone itu tentang tekelan keras Valverde yang dilakukan kepada striker Atletico, Alvaro Morata, ketika laga memasuki babak tambahan, tepatnya di menit 115. Menurut Simeone, apa yang dilakukan Valverde itu benar-benar telah memutuskan harapan terbesar Atletico untuk mencetak gol pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi tersebut.

Baca Juga: Kembali Bawa Madrid Juara, Perez: Zidane Adalah Berkah dari Surga

Walau memang aksi gelandang asal Uruguay itu pada akhirnya membuahkan kartu merah oleh wasit, namun bagi Simeone aksi Valverde itu memberikan nafas tambahan untuk Madrid. Sebab Simeone yakin andai saja Morata tak ditekel Valverde, maka peluang Atletico mencetak gol bisa sangat besar.

Jadi, pada intinya Simeone merasa karena ulah Valverde itu Madrid akhirnya bisa menang melalui babak adu penalti. Ia pun tak kaget ketika pemain berusia 21 tahun itu dinobatkan sebagai MVP dari laga Madrid vs Atletico tersebut.

“Penghargaan MVP untuk Fede Valverde karena dia telah menerima kartu merah untuk memenangkan pertandingan itu. Momen terpenting di sepanjang pertandingan adalah aksi Valverde itu. Gara-gara permainannya itu, kami gagal memiliki kesempatan untuk mencetak gol yang mungkin saja bisa menentukan jalannya pertandingan,” ucap Simeone, melansir dari Sportskeeda, Senin (13/1/2020). Terlepas dari aksi kartu merahnya itu, Valverde sebenarnya memang bermain sangat baik di sepanjang laga. Ia menjadi satu-satunya pemain di final tersebut yang berhasil melakukan dribel tersukses terbanyak, yakni 10 kali dari 15 percobaannya menggiring bola.