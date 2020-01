JEDDAH – Atletico Madrid sukses melangkah ke Babak Final Piala Super Spanyol 2019 usai menang dramatis 3-2 atas Barcelona, Jumat (10/1/2020) dini hari WIB. Di partai puncak, Los Rojiblancos akan menghadapi rival sekotanya Real Madrid di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi.

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, yakin laga final akan berjalan sulit buatnya. Meski Real Madrid kemungkinan besar tidak diperkuat Gareth Bale dan Karim Benzema, Los Blancos tetap lah lawan yang berbahaya.

“Kami akan bermain di final melawan sebuah tim yang menghasilkan pertandingan fantastis, bahkan tanpa kehadiran Bale dan Benzema,” ucap Diego Simeone, melansir dari Four Four Two, Jumat (10/1/2020).

“Mereka merespons absennya para pemain itu dengan cara yang bagus. Real Madrid memiliki mobilitas, kecepatan, dan presisi dalam timnya. Mereka seakan bermain untuk menang. Pertandingan nanti akan sulit,” sambung pria berkebangsaan Argentina itu. Diego Simeone tentu menyaksikan bagaimana Real Madrid dengan brilian menaklukkan Valencia 3-1 pada Semifinal Piala Super Spanyol, Kamis 9 Januari 2020 dini hari WIB. Meski bermain dengan satu penyerang murni dalam diri Luka Jovic, anak asuh Zinedine Zidane tetap tampil ganas. Salah satu faktor di balik kegemilangan itu adalah pilihan sang entrenador untuk memakai formasi 4-3-2-1 dengan lima gelandang murni. Kelima gelandang tersebut tidak memiliki posisi dan peran yang baku sehingga bisa bertukar tempat dalam waktu singkat dan mengacaukan strategi Valencia.