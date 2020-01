LIVERPOOL – Liverpool resmi mengumumkan kerja sama baru dengan merek Nike sebagai pemasok kit baru mereka mulai musim 2020-2021. Pengumuman tersebut sekaligus memastikan kerja sama Liverpool dengan merek sebelumnya yakni New Balance berakhir pada musim ini.

Kemitraan klub dengan Nike akan dimulai pada 1 Juni 2020. Direktur Pelaksana dan Kepala Komersial Liverpool, Billy Hogan menyatakan kegembiraannya setelah pengumuman itu dibuat. Ia berharap kerja sama Liverpool dan Nike bisa berjalan dengan baik.

“Perangkat ikonik kami adalah bagian penitng dari sejarah dan identitas kami. Kami menyambut Nike ke dalam keluarga LFC sebagai pemasok kit resmi baru kami dan mengharapkan mereka menjadi mitra yang luar biasa bagi klub, baik di rumah maupun di dunia saat kami terus memperluas basis penggemar kami,” ungkap Hogan, dalam laman resmi Liverpool, Selasa (7/1/2020).

Baca juga 3 Hal yang Wajib Dilakukan Liverpool agar Berjaya pada 2020

“Sebagai merek, Nike mencerminkan ambisi kami untuk berkembang, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan mereka untuk menghadirkan penggemar dengan produk yang baru dan menarik,” tambahnya.

Liverpool yang telah disponsori New Balance sejak 2015 terlibat dalam perselisihan hukum pada Oktober. New Balance mengklaim Liverpool telah melanggar ketentuan kemitraan mereka dengan menegosiasikan kontrak lima tahun dengan Nike. Liverpool kemudian memenangkan pengadilan dan masih bersyukur atas layanan yang telah diberikan New Balance dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, Manajer Umum Nike, Bert Hoyt mengatakan tentang kesepakatan baru dengan Liverpool. Hoyt berharap kerja sama Liverpool dengan Nike bisa membawa langkah besar bagi klub berjuluk The Reds tersebut.

“Klub sepakbola Liverpool memiliki warisan membanggakan dan identitas kuat. Kemitraan dengan Liverpool FC menggarisbawahi kepemimpinan kami dalam sepakbola global dan dengan fanbase seluruh dunia yang penuh semangat klub dan warisan kesuksesan yang kuat, mereka memiliki masa depan yang sangat cerah di depan,” tukas Hoyt.