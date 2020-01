LONDON – Mesut Ozil dicap sebagai pesepakbola yang malas. Ketika mentas di lapangan hijau, gelandang milik Arsenal itu kerap berjalan. Padahal, di kompetisi seketat Liga Inggris, haram bagi pemain mana pun untuk berjalan ketika timnya diserang maupun menyerang.

Akan tetapi, cap malas yang ditujukan kepada Ozil terbantahkan semenjak Arsenal ditangani pelatih asal Spanyol, Mikel Arteta. Hal itu terbukti saat Arsenal menang 2-0 atas Manchester United di lanjutan pekan ke-21 Liga Inggris 2019-2020 dini hari tadi.

Mikel Arteta Just Pulled A Miracle Out Of Mesut Özil; He Covered More Distance Than Any Other Player Against Man United! Astonishing!



#ARSMUN pic.twitter.com/VbBjOkYBaS— 𝐋𝐨𝐫𝐝 𝐄𝐝𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 (@lordedified) January 1, 2020