MANCHESTER – Memasuki bursa transfer musim dingin 2020, Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, nyatanya memiliki harapan agar klubnya merekrut beberapa pemain baru. Solskjaer menilai itu adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas tim.

Sejauh ini, di sepanjang musim kompetisi 2019-2020, Man United sejatinya kesulitan untuk tampil konsisten dalam performa terbaik mereka. Menurut Solskjaer, hal itu terjadi lantaran para pemain Man United silih berganti masuk ruang perawatan.

Kondisi tersebut pada akhirnya sem pat membuat Solskjaer kesulitan untuk mengatur komposisi pemain yang bakal diturunkannya bertanding. Pasalnya, saat ini Man United berlaga di empat kompetisi, yakni Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris, dan Liga Eropa.

Selain itu, kedatangan pemain baru juga akan membuat penggawa Setan Merah sekarang semakin terpacu untuk menampilkan performa terbaiknya. Sebab, mereka akan saling berkompetisi untuk memperebutkan tempat di starting XI.

"Jika kita bisa menjaga para pemain ini tetap fit dan terus meningkat, satu atau dua tambahan bisa menciptakan kompetisi untuk memperebutkan posisi. Itulah yang harus kami hadapi di klub ini,” sebut Solskjaer, seperti dilansir dari Four Four Two, Rabu (1/1/2020)

“Kami tidak memiliki banyak (persaingan) karena kami memiliki para pemain yang cedera, tetapi sekarang saya harus berpikir untuk meninggalkan pemain tersebut. Ini memberi saya lebih banyak pilihan. Saya optimis bahwa kami dapat menjaga para pemain tetap fit dan jika pemain yang tepat (target transfer) datang, saya memiliki sumber daya dan dukungan dari dewan," lanjut Solskjaer.