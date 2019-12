LONDON – Pelatih Chelsea, Frank Lampard, optimistis Tammy Abraham akan mencetak gol demi gol saat bersua anggota The Big Six. Lampard meyakini, kepercayaan diri Abraham akan meningkat setelah mencetak satu gol saat Chelsea menang 2-1 atas Arsenal, Minggu 28 Desember 2019 malam WIB.

Abraham muncul sebagai mesin gol The Blues –julukan Chelsea– musim ini. Dari 19 pertandingan di Liga Inggris 2019-2020, Abraham mengoleksi 12 gol. Hanya saja dari 12 gol itu, hanya satu yang dicetak ke gawang anggota The Big Six yang berisikan Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Manchester United dan Arsenal.

“Ketika menghadapi Tottenham, ia rela melakukan apa saja ketimbang mencetak gol. Namun, orang-orang kemudian berkata, bisakah Tammy mencetak gol saat menghadapi anggota The Big Six?,” kata Lampard mengutip dari Sportsmole, Selasa (31/12/2019).

“Namun, saya tak pernah meragukan kualitas Tammy. Ia akan terus berkembang dan mencetak gol demi gol ke gawang anggota The Big Six,” kata Lampard mengutip dari Sportsmole, Selasa (31/12/2019).

Uniknya, anggota The Big Six terdekat yang akan dihadapi Chelsea adalah Arsenal. Laga akan tersaji di Stamford Bridge di lanjutan pekan ke-24 Liga Inggris 2019-2020 pada Rabu 22 Januari 2020 dini hari WIB. Bukan tak mungkin, Abraham akan kembali unjuk gigi di laga tersebut. Penyerang asal Inggris itu ingin membuktikan diri bahwa Lampard tidak salah lebih memercayainya ketimbang menurunkan dua penyerang Chelsea lain, Michy Batshuayi dan Olivier Giroud.