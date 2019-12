MANCHESTER – Penggawa Manchester City, Riyad Mahrez, tidak sengaja membocorkan satu nama dari timnya bakal pergi di bursa transfer musim panas 2020 nanti. Nama yang tidak sengaja disebutkan Mahrez itu adalah Fernandinho.

Adegan Mahrez keceplosan mengatakan Fernandinho bakal pergi di akhir musim 2019-2020 itu terjadi ketika dirinya dan Benjamin Mendy sedang syuting sebuah acara untuk Skysports. Acara yang bermaksud untuk memeriahkan perayaan hari besar Natal itu menjadi canggung sesaat Mahrez menyebutkan Fernandinho bakal pergi.

It appears Mahrez accidentally announces it will be Fernandinho's last season at City on Sky Sports Latest YouTube vid 😂. Mendy kind of gives him a "you weren't supposed to say that" look pic.twitter.com/1KYo2iNTlZ