NYON – Pengundian babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 dilangsungkan di Kota Nyon, Swiss pada Senin 16 Desember 2019. Setelah pengundian tersebut, tercipta sejumlah laga big match.

Beberapa di antaranya adalah Atletico Madrid vs Juventus, Real Madrid vs Manchester City dan Chelsea vs Bayern Munich. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 dilangsungkan?

Seperti biasa, babak 16 besar dilangsungkan dalam dua leg. Di setiap leg-nya pun terbagi ke dalam dua pekan. Hal itu dilakukan demi kepentingan siaran televisi dan sponsor. Leg I babak 16 besar Liga Champions 2019-2020 dilangsungkan pada 19-20 dan 26-27 Februari 2020 dini hari WIB.

Tim-tim yang bermain kandang pada leg I ini adalah klub yang finis sebagai runner-up grup. Ambil contoh Atletico Madrid yang berstatus sebagai runner-up Grup D, akan lebih dulu menjamu Liverpool (juara Grup E) di Stadion Wanda Metropolitano.

Kemudian, leg II diselenggarakan pada 11-12 dan 18-19 Maret 2020. Kali ini gantian, tim yang pada leg I berstatus sebagai tamu, bakal menjadi tuan rumah pada pertemuan kedua. Menarik menanti tim-tim mana yang nantinya lolos ke babak perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Berikut jadwal lengkap babak 16 besar Liga Champions 2019-2020: Leg I 16 Besar Liga Champions 2019-2020: Rabu 19 Februari pukul 03.00 WIB Dortmund v Paris Saint-Germain Atletico Madrid v Liverpool Kamis 20 Februari pukul 03.00 WIB Atalanta v Valencia Tottenham v Leipzig Rabu 26 Februari pukul 03.00 WIB Chelsea v Bayern Napoli v Barcelona Kamis 27 Februari pukul 03.00 WIB Real Madrid v Manchester City Lyon v Juventus Leg II 16 Besar Liga Champions 2019-2020 Rabu 11 Maret pukul 03.00 WIB Valencia v Atalanta Leipzig v Tottenham Kamis 12 Maret pukul 03.00 WIB Paris v Dortmund Liverpool v Atletico Rabu 18 Maret pukul 03.00 WIB Manchester City v Real Madrid Juventus v Lyon Kamis 19 Maret pukul 03.00 WIB Bayern v Chelsea Barcelona v Napoli