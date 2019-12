Hasil lainnya, Paris Saint-Germain bertemu wakil Jerman yakni Borussia Dortmund dan Juventus menghadapi Olympique Lyon. Sementara empat klub mendapat hasil yang menguntungkan dengan Atalanta melawan Valencia dan Tottenham Hotspur bertemu Leipzig.

Berikut Hasil Undian 16 Besar Liga Champions 2019-2020

Round of 16 draw 🔥Sum up your reaction with a GIF 📱#UCLdraw pic.twitter.com/fkdBCoX7v6