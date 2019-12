MANCHESTER – Manchester City berada di posisi ketiga pada klasemen sementara Liga Ingggris 2019-2020 dengan koleksi 32 poin. The Citizens –julukan Man City– tertinggal 14 poin dari Liverpool yang duduk nyaman di puncak klasemen sementara musim ini.

Vincent Kompany pun memberikan saran kepada mantan timnya agar tidak membuat kesalahan lagi di sisa musim ini. Pasalnya, untuk bisa bersaing dengan Liverpool di level tertinggi maka tidak ada ruang bagi Man City untuk melakukan kesalahan.

Kesalahan akan membuat Man City semakin tertinggal dari Liverpool yang penampilannya begitu konsisten pada musim ini. Liverpool baru sekali kalah di semua kompetisi musim ini dan itu terjadi di Liga Champions saat mereka tumbang 0-2 di kandang Napoli, Stadion San Paolo.

Selain kekalahan dari Napoli, maka hasil terburuk yang dituai Liverpool adalah imbang. Di Liga Inggris musim ini, Liverpool belum terkalahkan sama sekali. Tim asuhan Jurgen Klopp itu meraih 15 kemenangan dan satu hasil imbang dari 16 pertandingan yang telah dilakoni. Sementara itu, dalam jumlah pertandingan yang sama Man City sudah kalah empat kali, dua kali imbang sedangkan sisanya berakhir dengan kemenangan.

Menilik pada catatan tersebut tampak The Citizens kehilangan sentuhan untuk meraih kemenangan secara beruntun. Kompany pun meminta Man City untuk kembali konsisten dalam meraih kemenangan sehingga mereka bisa merapatkan jarak dengan Liverpool.

“Tidak ada ruang untuk kesalahan. Untuk memenangkan setiap pertandingan, dan harus memenangkan setiap pertandingan mulai Januari, adalah sesuatu yang sangat istimewa. Liverpool sangat bagus. Sangat bagus,” kata Kompany, melansir dari Four Four Two, Jumat (13/12/2019).

“Ini bukan persaingan dari sisi sejarah seperti yang terjadi dengan Manchester United, tetapi ini adalah persaingan modern. Ini tentang dua klub dan dua set pemain. Mereka (Man City dan Liverpool) tahu bahwa untuk memenangkan sesuatu, klub lain harus dikalahkan, dan agar itu terjadi, Anda harus menjadi yang terbaik,” pungkas mantan kapten Man City itu.