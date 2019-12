MILAN – Kesedihan tidak bisa ditutupi Frenkie de Jong (Barcelona) saat tahu sang mantan klub, Ajax Amsterdam, gagal lolos ke 16 besar Liga Champions 2019-2020. Kelar pertandingan Inter Milan vs Barcelona yang berlangsung dini hari tadi, De Jong tak bisa menahan tangis saat tahu di laga lain Ajax tumbang 0-1 dari Valencia.

Die Amsterdammers –julukan Ajax– yang dibela De Jong sempat tampil memukau di Liga Champions 2018-2019. Saat itu, De Jong bersama personel Ajax lainnya mengantarkan sang tim melaju ke semifinal Liga Champions 2018-2019.

Looks like Frenkie De Jong just saw Ajax went out 💔 pic.twitter.com/jv1GcPS4f6— B/R Football (@brfootball) December 10, 2019