ROMA – Arsenal kembali melepas salah satu pemainnya di jendela transfer musim panas 2019. Nama terbaru yang angkat kaki dari Emirates Stadium –markas Arsenal– pada musim panas ini adalah Henrikh Mkhitaryan.

Ya, Mkhitaryan resmi hengkang ke Liga Italia untuk bergabung dengan AS Roma. Pengumuman bergabungnya Mkhitaryan ke Roma sendiri diumumkan melalui akun Twitter klub berjuluk Il Lupi tersebut beberapa saat lalu.

Mantan pemain Manchester United tersebut dilepas manajemen Arsenal ke Roma dengan status pinjaman selama satu musim penuh, atau tepatnya hingga musim panas tahun depan.

🛑⏱️ Deadline Day Deal! ✅ Henrikh Mkhitaryan has joined #ASRoma on loan 🐺



On the final day of the window, we’re using our transfer announcement on Twitter to help try to find missing children, including Neve, Michelle, Brenda, Allan and Khaled. 🙏 pic.twitter.com/7iK9v8saRm— AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2019