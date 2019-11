JAKARTA – Penyerang Persija Jakarta, Marko Simic, meminta The Jakmania untuk memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat Macan Kemayoran menjamu PSM Makassar dalam laga lanjutan Liga 1 2019. Laga ulangan final Piala Indonesia itu akan tersaji di SUGBK pada Rabu 28 Agustus 2019, sore WIB.

Dukungan penuh dari The Jakmania akan menjadi motivasi ekstra untuk para pemain Persija saat menghadapi PSM. Target Persija saat menjamu Juku Eja tentu saja meraih kemenangan demi mendongkrak posisinya di klasemen sementara musim ini.

Persija saat ini berada di posisi 15 pada klasemen sementara dengan koleksi 13 poin. Posisi itu tentu amat buruk untuk Macan Kemayoran yang merupakan juara bertahan Liga 1. Hingga sejauh ini Macan Kemayoran bahkan baru meraih dua kemenangan, tujuh hasil imbang dan dua kekalahan sehingga cuma mampu mengoleksi 13 poin.

BACA JUGA: Banuelos Tak Masalah Persija Hanya Rebut Satu Poin dari Markas Persebaya

Penampilan Persija musim ini amat tidak konsisten meski tak banyak perubahan terjadi dalam susunan pemain. Ivan Kolev yang pada awal musim bertugas sebagai juru taktik sampai harus dipecat akibat performa Persija yang terus menurun.

Kemudian hadir Julio Banuelos sebagai juru taktik baru Persija. Penampilan Persija di bawa asuhan Banuelos perlahan-lahan mulai membaik tetapi belum konsisten. Dalam kondisi seperti ini peran The Jakmania amatlah besar karena dukungan dari suporter dapat menaikkan semangat para pemain Persija untuk tampil bagus dan meraih kemenangan.

“Kami tahu hasil tim musim ini, tentu saja The Jakmania kurang bahagia. Saya merasa kecewa pula. Akan tetapi, saya meminta The Jakmania jangan menyerah untuk percaya kepada tim, dukung tim. Saya berharap lawan PSM mereka (The Jakmania) bisa berbondong-bondong datang ke SUGBK karena laga ini sangat penting untuk kami dan kami bersama-sama untuk bangkit,” ujar Simic, seperti yang dikutip dari laman resmi Persija, Selasa (27/8/2019).