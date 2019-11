BARCELONA – Legenda Barcelona, Rivaldo, memiliki sebutan baru kepada para penyerang Blaugrana andai mereka berhasil mendapatkan Neymar Jr. Ia bisa memastikan empat penyerang utama Barcelon akan menjadi sangat berbahaya bagi siapa pun.

Apabila Barcelona berhasil mendapatkan Neymar kembali, maka Barcelona akan dihuni empat penyerang yang sama-sama kuat. Mereka adalah Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann dan terakhir Neymar.

Baca juga Demi Tebus Neymar, Barcelona Siapkan Rp1,57 Triliun dan 2 Pemain ke PSG

Rivaldo pun tak memiliki pemikiran jika keberadaan keempat penyerang tersebut akan membuat Ernesto Valverde kesulitan dalam memilih skuad inti. Menurutnya, keempat pemain tersebut justru bisa bersatu dan membentuk sebuah kekuatan besar yang bisa disebut sebagai Fantastic Four.

“Sebuah serangan dengan empat pemain ini akan sangat spektakuler dan saya pikir itu bisa menjadi mungkin untuk mengakomodasi mereka semua. Itu hanya masalah mempersiapkan sistem yang baik dalam pelatihan untuk memungkinkannya. Saya tidak melihat masalah dalam bermain dengan Fantastic Four ini pada saat yang sama,” ungkap Rivaldo, mengutip dari Goal, Jumat (19/7/2019).

Seperti diketahui, Fantastic Four adalah kumpulan tokoh komik superhero yang terdiri dari Mister Fantastic, The Thing, The Invisible, dan Human Torch. Jika dibandingkan dengan para penyerang Barcelona, memang bisa dikatakan cocok.

Messi disamakan dengan Mister Fantastic yang merupakan pemimpin tim brilan namun membosankan dengan kemampuan untuk menentang hukum fisika. Suarez bisa dimiripkan dengan sosok The Thing yang memiliki karakter agresif, ceroboh, dan pemarah.

Sementara Griezmann dapat mengisi sosok The Invisible yang bisa diambil dari sudut pandang para penggemar. Terakhir, jika Neymar jadi ke Barcelona, ia bisa mengisi sosok Human Torch yang cepat, sulit dipahami, pemarah, dan pemberontak.