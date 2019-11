JAKARTA – Pengurus Pusat (PP) The Jakmania tak koordinir hadirnya fans setia Persija Jakarta pada laga tandang kontra PS TIRA-Persikabo dalam laga lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa 16 Juli 2019. PP The Jakmania mengambil keputusan itu setelah tahu harga tiket yang dinilai terlalu mahal.

Keputusan itu tentu amat merugikan Persija yang hingga laga keenam baru meraih satu kemenangan, dua kekalahan dan sisanya berakhir dengan hasil imbang. Rentetan hasil kurang memuaskan itu membuat Persija saat ini terdampar di posisi 15 dengan koleksi 6 poin.

Kondisi itu membuat Persija memiliki tanggung jawab untuk meraih poin penuh di kandang TIRA-Persikabo pada esok hari. Dukungan The Jakmania amat dibutuhkan Persija saat berhadapan dengan The Army –julukan TIRA-Persikabo.

Namun, Persija kini harus berjuang meraih kemenangan tanpa kehadiran The Jakmania di Stadion Pakansari. Kendati berat, tetapi tiga poin tetap wajib diraih tim asuhan Julio Banuelos tersebut. Kemenangan tidak hanya penting untuk Persija tetapi juga buat The Jakmania yang tak hadir di Stadion Pakansari.

“Berkaitan dengan pertandingan PS TIRA-Persikabo melawan Persija Jakarta Selasa, 16 Juli 2019 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, maka kami dari Pengurus Pusat The Jakmania menyatakan keberatan atas harga tiket untuk The Jakmania yang ditempatkan di tribun timur Stadion Pakansari. Keberatan yang kami sampaikan ini adalah sebagai bentuk perjuangan kami untuk memudahkan anggota mendukung Persija. Kami anggap bahwa harga tiket yang ditunjukan untuk The Jakmania tidak rasional,” pernyataan PP The Jakmania, Senin (15/7/2019).

“Oleh karena hal-hal diatas, maka kami dari Pengurus Pusat The Jakmania tidak mengkoordinir dan mendistribusikan tiket pertandingan saat Persija Jakarta bertandang ke Stadion Pakansari untuk melawan PS Tira-Persikabo selasa nanti. Semoga apa yang kami perjuangkan dapat diterima oleh kalian semua. Stop menempatkan suporter sebagai konsumen, jadikanlah kami sebagai bagian dari kalian. Karena sepakbola tanpa suporter, sulit rasanya dinikmati,” tutup pernyataan tersebut.