BANDUNG – Sebanyak empat pertandingan akan digelar dalam laga lanjutan Liga 1 2019, Selasa 16 Juli. Keempat pertandingan itu mempertemukan Persipura Jayapura vs Madura United, PS TIRA-Persikabo vs Persija Jakarta, Arema FC vs Perseru Badak Lampung dan Persib Bandung vs Kalteng Putra.

Persipura yang menjamu Madura United memburu kemenangan perdana mereka di Liga 1 2019. Tim yang dikapteni Boaz Solossa itu hanya mengemas tiga angka dari tujuh laga awal. Akan tetapi, tak mudah bagi Persipura untuk menjegal langkah Madura United.

(Madura United saat menghadapi PSM Makassar)

Klub yang ditangani Dejan Antonic itu belum merasakan satu pun kekalahan musim ini, yang mana Greg Nwokolo dan kawan-kawan mengoleksi empat menang dan dua imbang dari enam pertandingan. Kemudian, laga PS TIRA-Persikabo vs Persija juga dijamin berlangsung sengit.

PS TIRA-Persikabo yang sedang berupaya menjaga puncak klasemen Liga 1 2019 harus dihadapkan dengan Persija yang tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terkini. Meski berstatus sebagai tim tamu dan berada di posisi yang kurang baik, bukan berarti Persija tak bisa memberi perlawanan.

