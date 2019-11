MADRID – Hal tidak menyenangkan didapat oleh bek anyar Real Madrid, Eder Militao. Pasalnya, saat sesi konferensi pers pengenalan dirinya sebagai pemain baru Madrid, Militao merasa pusing dan hampir pingsan. Tak ayal, konferensi pers tersebut pun berakhir lebih awal.

Meski kesepakatan Madrid dalam memboyong Militao sudah terjadi sejak Maret lalu, namun mantan bek Porto itu justru menjadi pemain kelima yang diperkenalkan secara resmi. Pasalnya, setelah musim kompetisi 2018-2019 berakhir, Militao langsung bergabung dengan Timnas Brasil untuk berlaga di Copa America 2019.

Eder Militao’s Real Madrid unveiling was cut short after he complained about feeling dizzy and unwell. pic.twitter.com/3OA7M7IFiZ