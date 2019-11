MILAN – Inter Milan secara resmi mengumumkan bahwa Luciano Spaletti takkan lagi berada di kursi kepelatihan klub musim depan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung pihak klub melalui akun Twitter mereka.

“FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa Luciano Spalletti tidak lagi menjadi pelatih kepala dari tim utama,” tulis pihak Inter, Kamis(30/5/2019).

FC Internazionale Milano can confirm that Luciano Spalletti is no longer Head Coach of the First Team.



The Club wishes to thank Spalletti for his work and the results achieved together.#FCIM