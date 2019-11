SEBANYAK tiga laga digelar pada pekan ketiga Liga 1 2019 pada Selasa 28 Mei 2019. Ketiga laga tersebut adalah pertandingan Kalteng Putra vs Badak Lampung, Bhayangkara vs Barito Putera, dan Madura United vs Borneo.

Dari ketiga laga tersebut, kemenangan besar berhasil diraih Madura United dan Bhayangkara. Sementara kemenangan tipis didapat Badak Lampung yang bermain sebagai tamu di kandang Kalteng Putra.

Madura United yang tampil konsiste di awal musim ini mampu mengandaskan Borneo dengan skor telak 3-0. Kemenangan tersebut dipastikan Aleksandar Rakic, Greg Nwokolo, dan Alberto Goncalves yang masing-masing mencetak satu gol.

Sementara Bhayangkara yang menyambut Barito Putera tampil mengesankan dengan kemenangan 4-2. Kemenangan Bhayangkara tidak lepas dari kehebatan Flavio yang mencetak tiga gol. Sementara satu gol tambahan datang dari Ramiro Fergonzi. Sedangkan dua gol balasan Barito Putera dicetak Evan Dimas dan Herman Epandi.

Sedangkan Kalteng Putra harus menelan kekalahan di kandang sendiri ketika menjamu Badak Lampung. Kalten Putra menyerah dari Badak Lampung dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak Abdul Lestaluhu. Hasil pertandingan Shopee Liga 1 hari ini, Selasa (28/5).#ShopeeLiga1#ShopeeForMen#ShopeeID pic.twitter.com/h3ML6I4EtY — Shopee Liga 1 (@Liga1Match) 28 Mei 2019 Dari hasil tersebut, Madura United semakin kukuh di puncak klasemen dengan koleksi sembilan poin. Sementara Bhayangkara merangkak naik ke posisi empat dengan koleksi empat poin. Begitu pun dengan Badak Lampung yang naik ke posisi 12. Berikut hasil lengkap Liga 1 2019 pada Selasa 28 Mei 2019 Kalteng Putra vs Badak Lampung :0-1 Bhayangkara vs Barito Putera : 4-2 Madura United vs Borneo FC : 3-0