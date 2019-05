MADRID – Stasiun televisi olahraga terkemuka, beIN Sports, menjadikan dua pelatih kelas dunia, yakni Arsene Wenger dan Jose Mourinho sebagai komentator atau pandit di final Liga Champions 2018-2019. Keputusan yang diambil stasiun televisi asal Qatar itu jelas menarik perhatian, mengingat hubungan Mourinho dan Wenger kurang akur.

Mourinho dan Wenger sempat beradu taktik sebagai pelatih di ajang Liga Inggris. Saat itu, Mourinho sempat membawahi Chelsea dan Manchester United, sedangkan The Professor –julukan Wenger– menangani Arsenal.

beIN Sports have announced Jose Mourinho and Arsene Wenger will be in the studio together to analyse the Champions League final. This is going to be special. 👀 pic.twitter.com/RdstXv2yYC— OWURA YESU (@jacobOwusu17) May 27, 2019