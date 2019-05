LIVERPOOL – Liverpool kemungkinan besar akan kehilangan salah satu gelandangnya pada musim panas 2019. Seperti yang dilaporkan Four Four Two, Minggu (19/5/2019), Adam Lallana kemungkinan besar akan hengkang dari Anfield Stadium demi memperbaiki kariernya.

Pemain berusia 31 tahun itu memang seperti kayu mati di Liverpool sejak didatangkan pada musim panas 2014 dari Southampton. Lallana awalnya diharapkan untuk menjadi kreator di lini tengah Liverpool di era Brendan Rodgers tetapi harapan tak berjalan sesuai kenyataan.

Lallana sejak awal kedatangannya sudah diganggu oleh banyak cedera yang butuh waktu lama untuk pemulihan. Setelah pulih dari cederanya, Lalllana justru kesulitan untuk masuk ke tim utama Liverpool.

Sejak era kepelatihan Rodgers hingga Jurgen klopp, Lallana tak pernah mendapatkan kepastikan soal tempatnya di starting eleven Liverpool. Posisinya di lini tengah lebih sering diisi Philippe Coutinho.

Bahkan saat Coutinho hengkang ke Barcelona pada musim dingin 2018, Lallana tetap menghuni bangku cadangan Liverpool. Alex Oxlade-Chamberlain yang didatangkan pada awal musim lalu lebih dipercaya Klopp untuk menjadi kreator baru penyerangan Liverpool.

Kontrak Lallana yang akan habis pada 30 Juni 2020 membuat ia saat ini bebas untuk menjalin komunikasi dengan tim mana pun pada musim panas 2019 jika tak ada tawaran memperpanjang masa baktinya di Anfield dari Liverpool. Demi membangkitkan lagi kariernya maka pindah dari Liverpool adalah keputusan yang realistis untuk pemain berusia 31 tahun tersebut.

