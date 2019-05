SEBANYAK tiga pertandingan pekan pertama Liga 1 2019 telah rampung digelar pada Kamis 16 Mei 2019 maam WIB. Ketiga laga tersebut mempertemukan PSIS Semarang vs Kalteng Putra, Bali United vs Persebaya Surabaya, Borneo FC vs Bhayangkara FC.

Pada laga PSIS vs Kalteng Putra, pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan tim tamu. Bermain di Stadion Madya Magelang, Kalteng Putra sukses mempermalukan PSIS di hadapan publik sendiri dengan skor 2-1.

Meski sempat tertinggal 0-1 dari PSIS lewat gol Septian David Maulan, tetapi Kalteng Putra mampu bangkit. Kemenangan Kalteng Putra dipastikan lewat gol Yohanes Pahabol dan Rafael Bonfim yang masing-masing mencetak satu gol.

Sementara kemenangan di kandang berhasil diraih Bali United saat menjamu Persebaya. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali United menang dengan skor 2-1. Dua gol Bali United dicetak Ilika Spasojevic dan Paulo Sergio. Sedangkan satu-satunya gol milik Persebaya dicetak Mokhamad Syaifuddin.

Hasil berbeda didapat pada laga Borneo kontra Bhayangkara. Bermain di Stadion Segiri, kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1. Laga yang berlangsung dramatis itu sejatinya nyaris dimenangkan Borneo.

Keunggulan Borneo dengan skor 1-0 lewat Matias Conti tak mampu dipertahankan dengan baik. Jelang pertandingan usai, Bhayangkara mampu menjebol gawang Borneo untuk membuat keadaan imbang 1-1 lewat gol Ramiro Fergonzi.

Berikut hasil lengkap pertandingan Liga 1 2019, Kamis 16 Mei 2019.

PSIS Semarang vs Kalteng Putra : 1-2

Bali United vs Persebaya Surabaya : 2-1

Borneo FC vs Bhayangkara FC : 1-1

(Bad)