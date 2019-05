MANCHESTER – Anak kesayangan Sir Alex Ferguson, Darren Fletcher, selangkah lagi diangkat sebagai direktur teknik Manchester United. Seperti diberitakan Sky Sports, Selasa (14/5/2019), Fletcher menjadi kandidat terdepan ketimbang nama-nama lain seperti Mike Phelan ataupun Rio Ferdinand.

Flecther bukanlah orang baru di tubuh Setan Merah. Pria asal Skotlandia itu sempat membela tim senior Man United dalam kurun 2003-2015. Sebelumnya, pria yang kini berusia 35 tahun itu sempat membela tim junior Man United dalam periode 1995-2003.

