LIVERPOOL – Penggawa Liverpool, Mohamed Salah diganjar tropi sepatu emas usai menjadi pemain dengan gol terbanyak di ajang Liga Inggris musim ini. Salah menerima penghargaan tersebut bersama dua pemain lainnya yakni Sadio Mane, dan penggawa Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang dengan masing-masing menorehkan 22 gol sepanjang musim ini.

Ada hal menggemaskan saat penyerahan penghargaan tersebut. Anak perempuan Mohamed Salah, Makka Mohamed Salah, secara tiba-tiba meminta bola kepada sang ayah. Setelah mendapat apa yang diinginkan, Makka langsung menggiring bola dan mencetak gol. Hal itu ia lakukan sebanyak dua kali.

This is great to watch. Beautiful scenes. Mo Salah's daughter. ❤️👏🏻



