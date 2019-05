LONDON – Winger Chelsea, Eden Hazard, mengungkapkan bahwa ia telah membuat keputusan terkait kelanjutan kariernya. Akan tetapi, untuk saat ini Hazard tidak ingin mempublikasikan keputusannya tersebut karena menurutnya masih ada hal-hal yang harus diselesaikan.

Diakui oleh Hazard kalau ia telah membuat keputusan sejak beberpa pekan yang lalu. Akan tetapi, ia sadar bahwa sebagai pesepakola profesional, ia tidak bisa memutuskan segalanya sendiri, karena ada pihak-pihak lain yang terlibat. Maka dari itu, ia saat ini masih menunggu respons dari Chelsea terkait keputusan yang telah dibuatnya.

Berhubung musim kompetisi belum sepenuhnya berakhir, maka Hazard pun tak ingin putusannya tersebut mengganggu konsentrasi tim dan ia lebih memilih merahasiakannya. Kapten Timnas Belgia itu mengaku kalau saat ini ia sepenuhnya fokus mempersiapkan diri bersama Chelsea jelang final Liga Eropa 2018-2019 melawan Arsenal.

“Beberapa pekan yang lalu (saya membuat keputusan). Ya, saya telah membuat keputusan, namun ini bukan hanya tentang saya. Saya telah membuat keputusan saya, itu saja. Kami memiliki laga final untuk dimainkan dan kemudian saya akan melihat apa yang terjadi berikutnya,” jelas Hazard, menukil dari Four Four Two, Senin (13/5/2019).

“Saya masih menunggu seperti Anda sedang menunggu dan seperti para penggemar sedang menunggu. Ketika Anda berada di lapangan, Anda mencoba untuk fokus pada lapangan dengan bola. Itu dia. Ketika saya berada di lapangan, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Saya tidak memikirkan itu dan ini, situasi saya atau situasi klub. Saya hanya mencoba untuk memenangkan pertandinga," pungkasnya.

