BRIGHTON – Keberhasilan Manchester City menjuarai Liga Inggris 2018-2019 tentunya disambut gembira oleh para pendukung mereka. Tak terkecuali oleh mantan vokalis band Oasis, Noel Gallagher, yang ikut merayakan pesta juara Man City dari tribun penonton setelah wasit mengakhiri pertandingan tim berjuluk The Citizens itu melawan Brighton & Hove Albion di matchday pamungkas Liga Inggris.

Dalam pertandingan yang berlangsung di markas Brighton tersebut, Man City menang telak 4-1, sehingga berhak menjadi juara. Tak ayal, setelah sesi pengalungan medali dan penyerahan trofi, segenap tim Man City bernyanyi bersama di atas lapangan untuk merayakannya. Nyanyian itu pun diikuti oleh para pendukung mereka, termasuk Gallagher yang ikut menyumbang nada.

Kebahagiaan para pemain Man City dan Gallagher itu pun diabadikan dan dibagikan oleh pihak The Citizens melalui akun media sosial mereka. Dalam posting-annya, pihak Man City ternyata juga terkejut melihat Gallagher ikut melakukan perayaan.

“Noel Gallagher ada di sana. Today is gonna be the day…” tulis Twitter Man City, Senin (13/5/2019).

Bagi penggemar band Oasis, tentunya sudah tak asing lagi dengan kata-kata yang di-posting oleh pihak Man City tersebut. Pasalnya, itu adalah penggalan lirik dari lagu berjudul ‘Wonderwall’ milik Oasis. Dalam hal ini, tentu saja penggalan lirik tersebut bisa bermakna, hari ini akan menjadi hari yang bersejarah karena Man City berhasil menjuarai Liga Inggris untuk yang keenam kalinya.

(fmh)