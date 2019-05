FINAL Liga Champions 2018-2019 mempertemukan dua wakil Inggris, Liverpool dan Tottenham Hotspur. Laga akan dilangsungkan di Estadio Wanda Metropolitano pada Minggu 2 Juni 2019 dini hari WIB.

Selain mempertemukan sejumlah mantan personel Southampton, laga Liverpool vs Tottenham juga memanggungkan laga eks pemain Newcastle United. Ada dua eks pemain Newcastle yang kini tersebar di tubuh Liverpool dan Tottenham. Mereka ialah Georginio Wijnaldum (Liverpool) dan Moussa Sissoko (Tottenham).

(Wijnaldum dan Sissoko saat membela Newcastle pada 2015-2016)

Wijnaldum dan Sissoko berjuang bersama The Magpies –julukan Newcastle– di musim 2015-2016. Penampilan Wijnaldum dan Sissoko pun tak perlu diragukan lagi. Dari 38 pertandingan di Liga Inggris 2015-2016, Wijnaldum mengoleksi 11 gol dan lima assist.

BACA JUGA: Kuasai Liga Champions dan Eropa, Kebangkitan Sepakbola Inggris

Sementara Sissoko yang biasa mentas sebagai winger kanan mengoleksi satu gol dan tujuh assist dari 37 pertandingan Liga Inggris. Sayangnya, perjuangan mereka tidak menimbulkan hasil manis di akhir kompetisi. Newcastle racikan Rafael Benitez terdegradasi setelah hanya menduduki posisi 18 dengan koleksi 37 poin.

Setelah Newcastle terdegradasi, Wijnaldum dan Sissoko angkat kaki dari St. James Park pada musim panas 2016. Wijnaldum hengkang ke Liverpool, sedangkan Sissoko bergabung bersama Tottenham.

Moussa Sissoko and Gini Wijnaldum were both relegated with Newcastle in 2016.



Three years later and they will meet in the Champions League final.



Crazy old game. #THFC #LFC pic.twitter.com/8Iu8fhaZDS— RedZone.bet (@GoRedZone) May 9, 2019