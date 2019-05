BARCELONA – Barcelona telah dipastikan tersingkir dari ajang Liga Champions 2018-2019 usai kalah 0-4 dari Liverpool di semifinal leg kedua yang berlangsung pada Rabu (8/5/2019) dini hari WIB. Tim asuhan Ernesto Valverde itu tersingkir lantaran kalah secara agregat dengan skor 3-4 dari Liverpool.

Kekalahan itu jelas menjadi pil pahit untuk Barcelona. Pasalnya mereka tak mampu memanfaatkan keunggulan 3-0 mereka di leg pertama. Akan tetapi, ketika pertandingan masih berlangsung, Barcelona sebenarnya sempat masih percaya diri bisa menyingkirkan Liverpool.

Baca Juga: Usai Dibantai Liverpool, Messi Justru Ditinggal Skuad Barcelona

Kepercayaan diri itu dapat terlihat dari twitter resmi Barcelona yang mengatakan timnya hanya membutuhkan satu gol lagi untuk membuat Liverpool harus mencetak lima gol jika ingin lolos ke partai final Liga Champions. Cuitan twitter Barcelona itu diposting beberapa saat penyerang Liverpool, Divock Origi, mencetak gol pertama pada menit ketujuh.

“(Bila) kami cetak skor, maka Liverpool membutuhkan lima gol (untuk lolos). Jadi kami harus mencetak hanya satu gol lagi, setuju?” cuit twitter resmi Barcelona itu, pada Rabu (8/5/2019).

Saat cuitan itu diposting, skor masih 0-1 untuk ketertinggalan Barcelona. Apa yang dikatakan twitter Barcelona itu memang benar adanya, karena jika Barcelona bisa mencetak satu gol, maka Liverpool harus mencetak empat lagi agar membuat skor menjadi 1-5 untuk kekalahan Blaugrana –julukan Barcelona.

We score, Liverpool need FIVE - and we're going to get at least one... agreed?

🔵🔴 #LFCBarça (1-0, agg 1-3) pic.twitter.com/MX2fCNPynn— FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 Mei 2019