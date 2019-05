LIVERPOOL – Barcelona baru saja menelan pil pahit karena tersingkir dari Liga Champions 2018-2019 usai dikalahkan 0-4 oleh Liverpool di semifinal leg kedua, pada Rabu (8/5/2019) dini hari WIB. Karena secara agregat Barcelona kalah 3-4, mereka pun dipastikan tersingkir dari kompetisi tersebut.

Perasaan kecewa tentu hadir di skuad asuhan Ernesto Valverde itu. Karena itu setelah pertandingan selesai, tak lama skuad Barcelona langsung pergi meninggalkan Stadion Anfield untuk kembali ke hotel dan pergi ke bandara agar bisa cepat pulang markas mereka.

Baca Juga: Suarez Tak Mau Valverde Disalahkan atas Kekalahan Barcelona dari Liverpool

Akan tetapi, dari bus yang membawa seluruh skuad Barcelona itu, ada satu pemain yang tak tampak hadir. Adalah kapten Barcelona, Lionel Messi, pemain yang tidak ikut rombongan untuk pergi dari stadion kebanggaan Liverpool tersebut. Messi tidak terlihat ikut masuk ke dalam bus Barcelona itu.

Ternyata usut punya usut, Messi ditahan tak boleh pergi dulu dari Stadion Anfield karena ia harus menjalani serangkaian tes doping yang memang cukup memakan waktu. Ia menjadi pemain terpilih yang dipilih secara acak untuk melakukan tes tersebut oleh pihak penyelenggara Liga Champions, dalam hal ini UEFA (Federasi Sepakbola Eropa).

Lionel Messi, unsurprisingly, not stopping to speak to journalists in the mixed zone after losing 4-0 to Liverpool đź‘€



(H/T @AdriaAlbets)#FCB #LIVBAR #UCLpic.twitter.com/NJIuTvoB3c— GiveMeSport Football (@GMS__Football) 7 Mei 2019