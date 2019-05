LIVERPOOL – Jelang menghadapi Barcelona di laga leg kedua semifinal Liga Champions 2018-2019, Liverpool punya ketertinggalan agregat 0-3. Kendati begitu, bek Liverpool, Dejan Lovren, meyakini kalau timnya bisa comeback pada laga leg kedua nanti. Pasalnya, Liverpool memiliki catatan comeback yang bagus.

Lovren menerangkan bahwa Liverpool adalah tim yang terkenal dengan sejumlah comeback-nya yang luar biasa. Laga paling berkesan tentunya saat The Reds menghadapi AC Milan di final Liga Champions 2005. Kala itu, Liverpool yang sudah tertinggal 0-3, mampu menyamakan kedudukan sebelum babak kedua berakhir dan kemudian memenangkan adu penalti sehingga bisa mengangkat trofi si Kuping Besar.

Didukung dengan sejarah bagus tersebut membuat Lovren kian percaya diri kalau Liverpool bisa menembus partai final. Terlebih lagi, laga kedua bakal dimainkan di Anfield. Maka dari itu, Lovren juga meminta kepada para fans untuk datang ke stadion dan memberikan dukungan terbaik mereka.

“Tentu saja, kami tidak akan pernah begitu saja menerima bahwa kami sudah kalah. Itu hanya satu pertandingan. Ini akan menjadi tantangan yang sulit setelah teringgal 0-3, namun saya ingat kami melakukannya berkali-kali dan Liverpool cukup terkenal dengan comeback yang besar,” ujar Lovren, melansir dari Four Four Two, Senin (6/5/2019).

“Saya berharap kami bisa melakukannya lagi, namun kami membutuhkan dukungan besar dari para fans. Ini, saya pikir, adalah hal utama. Sejujurnya, Kami harus sabar, tidak terburu-buru. Sangat penting jika kami bisa mencetak gol dalam 10 menit pertama dan akan ada banyak tekanan pada mereka, namun semuanya mungkin di Anfield,” pungkas bek asal Kroasia itu.

