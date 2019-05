BARCELONA – Lionel Messi melanjutkan catatan apiknya saat bertemu anggota The Big Six Liga Inggris (Manchester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenal dan Manchester United) di ajang Liga Champions. Saat Barcelona menang 3-0 atas Liverpool di leg I semifinal Liga Champions 2018-2019, dua gol di antaranya dicetak Messi.

Messi pun tercatat telah mengoleksi 26 gol dari 33 penampilan kontra anggota The Big Six Liga Inggris. Catatan itu terhitung memukau. Sebab, Cristiano Ronaldo saja yang sempat enam musim berkarier di Liga Inggris, total hanya mengoleksi 28 gol saat bertemu klub anggota The Big Six.

Terhitung sejak musim 2011-2012, koleksi gol Messi kontra personel The Big Six hanya kalah dari Sergio Aguero yang mencetak 43 gol dan Jamie Vardy (31). Koleksi 26 gol milik Messi saat ini identik dengan raihan winger Chelsea, Eden Hazard.

BACA JUGA: Valverde Kagum dengan Gol Tendangan Bebas Messi ke Gawang Liverpool

Bahkan, Messi lebih unggul dari Harry Kane (22), Wayne Rooney (20) dan Robin van Persie (18). Karena itu, pencapaian di atas terhitung luar biasa. Hal itu menunjukkan Messi tak hanya tajam saat bertemu klub-klub asal Spanyol, namun juga Inggris.

Banyaknya gol yang dibuat ke gawang klub asal Inggris, membuat Messi tertarik melanjutkan karier di Negeri Ratu Elizabeth? Pertanyaan di atas masih jadi tanda tanya besar. Jika pun tertarik pindah, Manchester City dapat dijadikan destinasi.

Sebab, Man City kini ditangani Josep Guardiola, pelatih yang sempat memimpin Messi di Barcelona dalam kurun 2008-2012. Jika bergabung dengan Man City, Messi pun diyakini tidak perlu banyak beradaptasi.

Berikut rincian gol Messi ke gawang klub-klub asal Inggris:

9 vs. Arsenal

6 vs. Manchester City

4 vs. Manchester United

3 vs. Chelsea

2 vs. Tottenham Hotspur

2 vs. Liverpool

(Ram)